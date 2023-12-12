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Около 50 человек обратились за медпомощью после драки в школе Берлина

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Около 50 человек обратились за медицинской помощью в результате массовой драки в школе Берлина.
Около 50 человек обратились за медпомощью после драки в школе Берлина
  • Gettyimages.ru
  • © EKH-Pictures

Об этом сообщила городская полиция.

Уточняется, что драка началась между четырьмя учащимися, один из которых применил газовый баллончик.

Директору, попытавшемуся разнять дерущихся, сломали руку.

«В результате инцидента в школе в общей сложности 49 детей, подростков и учителей пострадали от раздражения, вызванного распылением перцового баллончика», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура и региональный детский омбудсмен Ирина Агеева начали проверки по факту драки школьников в Калужской области.

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