Около 50 человек обратились за медпомощью после драки в школе Берлина
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Об этом сообщила городская полиция.
Уточняется, что драка началась между четырьмя учащимися, один из которых применил газовый баллончик.
Директору, попытавшемуся разнять дерущихся, сломали руку.
«В результате инцидента в школе в общей сложности 49 детей, подростков и учителей пострадали от раздражения, вызванного распылением перцового баллончика», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что прокуратура и региональный детский омбудсмен Ирина Агеева начали проверки по факту драки школьников в Калужской области.