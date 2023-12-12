RT в Telegram
Подпишись

Россиянина выслали из Польши по подозрению в шпионаже

Короткая ссылка
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о высылке из республики гражданина России, которого заподозрили в шпионаже.
Россиянина выслали из Польши по подозрению в шпионаже
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

В сообщении отмечается, что мужчину, в отношении которого «имеются подозрения в сотрудничестве и связях со спецслужбами России», выслали из Польши 1 декабря 2023 года.

В ABW добавили, что в 2016—2023 годах польская контрразведка выявила якобы «более 100 российских и белорусских шпионов», которые проводили разведывательные операции против Польши, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Псковской области задержали мужчину за попытку шпионажа в пользу Латвийской Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить