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Ilta-Sanomat: Финляндия может с 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией

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Правительство Финляндии планирует с 14 декабря открыть три пункта пересечения на границе с Россией.
Ilta-Sanomat: Финляндия может с 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре», — говорится в материале.

Предполагается, что финские власти объявят о соответствующем решении 12 декабря во второй половине дня.

В конце ноября правительство Финляндии под предлогом якобы неконтролируемого прибытия мигрантов закрыло до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.

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