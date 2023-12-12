Ilta-Sanomat: Финляндия может с 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией
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Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре», — говорится в материале.
Предполагается, что финские власти объявят о соответствующем решении 12 декабря во второй половине дня.
В конце ноября правительство Финляндии под предлогом якобы неконтролируемого прибытия мигрантов закрыло до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.