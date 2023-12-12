Ilta-Sanomat: Финляндия может с 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии планирует с 14 декабря открыть три пункта пересечения на границе с Россией.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре», — говорится в материале.

Предполагается, что финские власти объявят о соответствующем решении 12 декабря во второй половине дня.

В конце ноября правительство Финляндии под предлогом якобы неконтролируемого прибытия мигрантов закрыло до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.