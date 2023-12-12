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Мирошник: у Запада есть шанс выразить отношение к террористическим атакам Киева

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Страны Запада всё ещё имеют шанс выразить своё отношение к террористическим атакам Киева. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник: у Запада есть шанс выразить отношение к террористическим атакам Киева
  • РИА Новости

Мирошник обратил внимание, что лишь за последние два месяца киевский режим совершил не менее трёх террористических атак.

По словам Мирошника, речь идёт об убийстве в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, а также подрыве автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко.

«У западных государств ещё есть шанс высказать своё официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом (Владимира) Зеленского», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что провал ВСУ на поле боя переключит их усилия на удары по мирным жителям.

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