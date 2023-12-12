Мирошник: у Запада есть шанс выразить отношение к террористическим атакам Киева
- РИА Новости
Мирошник обратил внимание, что лишь за последние два месяца киевский режим совершил не менее трёх террористических атак.
По словам Мирошника, речь идёт об убийстве в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, а также подрыве автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко.
«У западных государств ещё есть шанс высказать своё официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом (Владимира) Зеленского», — цитирует Мирошника РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что провал ВСУ на поле боя переключит их усилия на удары по мирным жителям.