Страны Запада всё ещё имеют шанс выразить своё отношение к террористическим атакам Киева. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник обратил внимание, что лишь за последние два месяца киевский режим совершил не менее трёх террористических атак.

По словам Мирошника, речь идёт об убийстве в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы, а также подрыве автомобилей экс-депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и депутата ЛНР Михаила Филипоненко.

«У западных государств ещё есть шанс высказать своё официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом (Владимира) Зеленского», — цитирует Мирошника РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что провал ВСУ на поле боя переключит их усилия на удары по мирным жителям.