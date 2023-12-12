МИД: провал ВСУ на поле боя переключит их усилия на удары по мирным жителям
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По его словам, соответствующее указание украинским вооружённым формированиям поступит от киевского режима.
Мирошник добавил, что эти факты выявлены практически во всех приграничных территориях России.
«Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе», — цитирует Мирошника ТАСС.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о неоправдавшихся надеждах ВСУ на летнее контрнаступление.