Потерпев поражение на поле боя, ВСУ начнут наносить удары по новым целям — мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, соответствующее указание украинским вооружённым формированиям поступит от киевского режима.

Мирошник добавил, что эти факты выявлены практически во всех приграничных территориях России.

«Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе», — цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о неоправдавшихся надеждах ВСУ на летнее контрнаступление.