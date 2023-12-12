RT в Telegram
Подпишись

МИД: провал ВСУ на поле боя переключит их усилия на удары по мирным жителям

Короткая ссылка
Потерпев поражение на поле боя, ВСУ начнут наносить удары по новым целям — мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
МИД: провал ВСУ на поле боя переключит их усилия на удары по мирным жителям
  • AP
  • © Alex Babenko

По его словам, соответствующее указание украинским вооружённым формированиям поступит от киевского режима.

Мирошник добавил, что эти факты выявлены практически во всех приграничных территориях России.

«Киевские власти сейчас предпринимают действия, направленные на организацию террористической деятельности против общественно значимых персон в попытках повлиять на настроение в российском обществе», — цитирует Мирошника ТАСС.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о неоправдавшихся надеждах ВСУ на летнее контрнаступление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить