Филиппо: Зеленского вынудят вести мирные переговоры на встрече в Давосе
Об этом она написал на своей странице в социальной сети X.
«Трудно приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место!» — заявил политик.
По его словам, именно на ежегодном заседании Всемирного форума в Давосе в январе следующего года Зеленскому придётся вести переговоры по мирному плану.
Так Филиппо прокомментировал заявления СМИ Швейцарии о том, что Зеленский во время визита в Аргентину «неожиданно» анонсировал встречу в Давосе по обсуждению «мирного плана».
Он отметил, что «хозяева» бросают свою «марионетку» в связи с провалом контрнаступления ВС Украины, осознав, что «дело пропало».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что разговоры о смене Зеленского ведут на Западе серьёзные люди в серьёзных центрах.
Глава МИД России Сергей Лавров предложил переадресовать Зеленскому вопросы насчёт проведения переговоров по Украине.
Член палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что США должны склонить Зеленского к мирным переговорам.