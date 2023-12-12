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Филиппо: Зеленского вынудят вести мирные переговоры на встрече в Давосе

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные партнёры вынудят Владимира Зеленского сесть за стол переговоров по мирному плану в январе следующего года в Давосе.

Об этом она написал на своей странице в социальной сети X.

«Трудно приходится Зеленскому: его хозяева в Давосе жестоко ставят его на место!» — заявил политик.

По его словам, именно на ежегодном заседании Всемирного форума в Давосе в январе следующего года Зеленскому придётся вести переговоры по мирному плану.

Так Филиппо прокомментировал заявления СМИ Швейцарии о том, что Зеленский во время визита в Аргентину «неожиданно» анонсировал встречу в Давосе по обсуждению «мирного плана».

Он отметил, что «хозяева» бросают свою «марионетку» в связи с провалом контрнаступления ВС Украины, осознав, что «дело пропало».

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что разговоры о смене Зеленского ведут на Западе серьёзные люди в серьёзных центрах.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил переадресовать Зеленскому вопросы насчёт проведения переговоров по Украине.

Член палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что США должны склонить Зеленского к мирным переговорам.

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