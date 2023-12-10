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Лавров предложил спросить у Зеленского насчёт перспектив переговоров по Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров предложил переадресовать Владимиру Зеленскому вопросы насчёт проведения переговоров по Украине.
Лавров предложил спросить у Зеленского насчёт перспектив переговоров по Украине
  • РИА Новости

В ходе выступления на Дохийском форуме в онлайн-формате он ответил на просьбу модератора оценить перспективы политического урегулирования на Украине.

«Вам следует позвонить господину Зеленскому», — цитирует его ТАСС.

Лавров напомнил, что Зеленский полтора года назад подписал указ о запрете каких-либо переговоров с российским правительством.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

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