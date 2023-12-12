Бывшая сотрудница госдепа Райт: США стоят за срывом переговоров по Украине
Об этом сообщает РИА Новости.
Она заявила, что когда проходят мирные переговоры, их не следует торпедировать.
«Когда США якобы стоят за (этим. — RT)... И я не думаю, что «якобы». Есть множество документов», — сказала Райт.
По её словам, экс-канцлер Германии сказал, что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной были торпедированы Соединёнными Штатами, и бывший премьер Израиля Нафтали Беннет якобы сообщил то же самое.
26 ноября посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании рассказать правду о своей роли в срыве мирных переговоров по Украине.
Обозреватель Responsible Statecraft Бранко Марсетич выразил мнение, что западные лидеры намеренно пытаются затянуть конфликт на Украине.