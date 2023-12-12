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Бывшая сотрудница госдепа Райт: США стоят за срывом переговоров по Украине

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Экс-сотрудник госдепартамента, полковник армии Соединённых Штатов в отставке Энн Райт на заседании Совбеза ООН по Украине заявила, что Вашингтон сорвал мирный диалог между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Она заявила, что когда проходят мирные переговоры, их не следует торпедировать.

«Когда США якобы стоят за (этим. — RT)... И я не думаю, что «якобы». Есть множество документов», — сказала Райт.

По её словам, экс-канцлер Германии сказал, что его усилия по установлению мира между Россией и Украиной были торпедированы Соединёнными Штатами, и бывший премьер Израиля Нафтали Беннет якобы сообщил  то же самое.

26 ноября посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании рассказать правду о своей роли в срыве мирных переговоров по Украине.

Обозреватель Responsible Statecraft Бранко Марсетич выразил мнение, что западные лидеры намеренно пытаются затянуть конфликт на Украине.

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