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Посольство России призвало Лондон раскрыть роль в срыве переговоров по Украине

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Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании рассказать правду о своей роли в срыве мирных переговоров по Украине.
Посольство России призвало Лондон раскрыть роль в срыве переговоров по Украине
  • РИА Новости

«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу «1+1», что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

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