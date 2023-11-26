Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании рассказать правду о своей роли в срыве мирных переговоров по Украине.

«Очевидно, что выход на переговорное решение был упущен при существенном вкладе Великобритании, что имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил в интервью телеканалу «1+1», что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.