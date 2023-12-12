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Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета и не смог объяснить как

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Экономист из России без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и не смог объяснить властям Соединённых Штатов, как это произошло.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, 4 ноября Сергея Владимировича Очигаву задержали на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса, где его не нашли в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.

Уточняется, что Очигава не смог предъявить загранпаспорт и визу, а на допросе сказал, что не помнит, как попал на борт самолёта авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту Копенгагена.

В документе за подписью специального агента ФБР сказано, что мужчина — кандидат наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он ранее работал в России. По его словам, он не спал три дня и не понимает, что происходит.

15 ноября консул России в Мексике Александр Иващенко сообщил, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь женщине в России.

Женщина вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала своё имущество и прибыла в Мексику в 2022 году.

Позже Котова прилетела в Москву.

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