МИД: обманутая родственниками россиянка прибыла из Мексики в Россию

Российская гражданка Валентина Котова, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, прилетела в Москву.

Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Отмечается, что Котова прибыла в московский аэропорт Домодедово в 09:00 мск.

В ведомстве добавили, что дежурный консул в аэропорту оказал россиянке всё необходимое содействие.

Ранее консул России в Мексике Александр Иващенко сообщил, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь женщине в России.

Женщина вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала своё имущество и прибыла в Мексику в 2022 году.

После проблем с миграционной службой сын Котовой вместе с супругой-украинкой уехали в США по программе для украинских беженцев. При этом пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.