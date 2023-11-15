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Консул в Мексике Иващенко призвал помочь россиянке, обманутой родственниками

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Сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь женщине в России.

Об этом заявил консул России в Мексике Александр Иващенко.

По его словам, женщина вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала своё имущество и прибыла в Мексику в 2022 году.

После проблем с миграционной службой сын Котовой вместе с супругой-украинкой уехали в США по программе для украинских беженцев. При этом пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.

«Мы переживаем, потому что у неё в России вообще нет никаких родственников», — передаёт слова консула РИА Новости.

Ранее в Паттайе неизвестные ударили 23-летнюю россиянку по голове и украли её телефон.

Также президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.

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