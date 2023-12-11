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В избранного президента Аргентины Милея метнули бутылку во время парада

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Бывший чиновник бросил бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея во время парада в день инаугурации нового главы страны.
В избранного президента Аргентины Милея метнули бутылку во время парада
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета La Nacion.

Уточняется, что бутылка была брошена, когда кортеж президента направлялся от здания Конгресса во дворец правительства в день инаугурации. На видео заметно, как бутылка пролетает мимо и попадает в одного из сотрудников службы безопасности, в результате чего он получает травму и у него видна кровь у уха.

Позднее удалось выяснить, что, вероятнее всего, бутылку кинул Гастон Ариэль Мерканзини, бывший чиновник провинции Энтре-Риос, который был уволен со своего поста ещё в 2013 году.

Согласно последним данным, дело в отношении Мерканзини было передано в Федеральный уголовный и исправительный суд №12.

Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины.

Также сообщалось, что своим первым указом Милей сократил количество министерств в Аргентине до девяти.

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