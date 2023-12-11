В избранного президента Аргентины Милея метнули бутылку во время парада
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Об этом сообщает газета La Nacion.
Уточняется, что бутылка была брошена, когда кортеж президента направлялся от здания Конгресса во дворец правительства в день инаугурации. На видео заметно, как бутылка пролетает мимо и попадает в одного из сотрудников службы безопасности, в результате чего он получает травму и у него видна кровь у уха.
Позднее удалось выяснить, что, вероятнее всего, бутылку кинул Гастон Ариэль Мерканзини, бывший чиновник провинции Энтре-Риос, который был уволен со своего поста ещё в 2013 году.
Согласно последним данным, дело в отношении Мерканзини было передано в Федеральный уголовный и исправительный суд №12.
Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины.
Также сообщалось, что своим первым указом Милей сократил количество министерств в Аргентине до девяти.