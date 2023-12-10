Милей своим первым указом сократил количество министерств в Аргентине до девяти

Новый президент Аргентины Хавьер Милей в день вступления в должность подписал свой первый указ, сокращающий количество министерств до девяти.

Об этом сообщает новостной сайт Infobae.

В число оставшихся войдут министерства внутренних дел, иностранных дел, международной торговли и культа, обороны, экономики, инфраструктуры, юстиции, безопасности, а также здравоохранения и человеческого капитала.

10 декабря Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства.

По словам нового главы государства, со дня его инаугурации начинается новая эра в истории Аргентины.