Милей своим первым указом сократил количество министерств в Аргентине до девяти
Об этом сообщает новостной сайт Infobae.
В число оставшихся войдут министерства внутренних дел, иностранных дел, международной торговли и культа, обороны, экономики, инфраструктуры, юстиции, безопасности, а также здравоохранения и человеческого капитала.
10 декабря Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Альберто Фернандес, покидающий пост главы государства, пожал Милею руку и поздравил с началом президентства.
По словам нового главы государства, со дня его инаугурации начинается новая эра в истории Аргентины.