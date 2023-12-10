Милей: в истории Аргентины начинается новая эра

Новая эра в истории Аргентины начинается со дня инаугурации Хавьера Милея. Об этом заявил сам новый президент республики.

Обращаясь к гражданам после торжественной церемонии инаугурации, Милей заявил, что в Аргентине наступает новая эра — эра мира, развития, свободы и прогресса.

«Ни одно правительство не получало худшего наследия, чем получили мы», — добавил он, критикуя решения прежнего правительства в сфере экономики и финансов.

Милей также пообещал, что запланированное сокращение расходов в стране коснётся государства, а не частного бизнеса.

Ранее сообщалось, что Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Церемония его инаугурации прошла в конгрессе в Буэнос-Айресе.