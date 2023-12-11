Боррель: в ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — членов ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим Боррель добавил, что хоть страны и не договорились о предоставлении украинским властям денег, но они согласились с необходимостью продолжать поддержку Киева.

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты и Европейский союз уже к концу недели могут прекратить финансовую поддержку Украины.

6 декабря член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.