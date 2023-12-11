Боррель: в ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира
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Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с этим Боррель добавил, что хоть страны и не договорились о предоставлении украинским властям денег, но они согласились с необходимостью продолжать поддержку Киева.
Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты и Европейский союз уже к концу недели могут прекратить финансовую поддержку Украины.
6 декабря член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.