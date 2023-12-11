Сийярто: Венгрия отказалась сокращать срок поставки нефти из России по «Дружбе»

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия на СМИД Европейского союза не приняла предложение сократить срок поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

«В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто ещё раз подчеркнул, что Венгрия выступает против введения антироссийских санкций, которые вредят венгерским национальным интересам.

Ранее Сийярто заявил о готовности ветировать новый пакет санкций против России, если венгерской нефтегазовой компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.