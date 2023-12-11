Сийярто: Венгрия отказалась сокращать срок поставки нефти из России по «Дружбе»
- РИА Новости
«В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто ещё раз подчеркнул, что Венгрия выступает против введения антироссийских санкций, которые вредят венгерским национальным интересам.
Ранее Сийярто заявил о готовности ветировать новый пакет санкций против России, если венгерской нефтегазовой компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.