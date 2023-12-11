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Сийярто: Венгрия отказалась сокращать срок поставки нефти из России по «Дружбе»

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия на СМИД Европейского союза не приняла предложение сократить срок поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба».
Сийярто: Венгрия отказалась сокращать срок поставки нефти из России по «Дружбе»
  • РИА Новости

«В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу «Дружба», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто ещё раз подчеркнул, что Венгрия выступает против введения антироссийских санкций, которые вредят венгерским национальным интересам.

Ранее Сийярто заявил о готовности ветировать новый пакет санкций против России, если венгерской нефтегазовой компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.

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