В Венгрии заявили о готовности ветировать новый пакет санкций против России
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заявления Сийярто, которую вёл телеканал М1.
«Мы дали понять, что не будем ветировать этот пакет санкций, если MOL и дальше сможет экспортировать нефтепродукты на чешский и хорватский рынок», — отметил министр.
Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв высказал мнение, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.