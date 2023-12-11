В Венгрии заявили о готовности ветировать новый пакет санкций против России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о готовности ветировать новый пакет санкций против России, если венгерской нефтегазовой компании MOL не разрешат продавать нефтепродукты из российской нефти в Хорватии и Чехии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заявления Сийярто, которую вёл телеканал М1.

«Мы дали понять, что не будем ветировать этот пакет санкций, если MOL и дальше сможет экспортировать нефтепродукты на чешский и хорватский рынок», — отметил министр.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв высказал мнение, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.