Широв: Запад использует санкции против России скорее как информационный повод
- AP
- © Francisco Seco
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что ЕС продолжает поддерживать Украину», — выразил мнение Широв.
Он указал, что, хотя санкции, безусловно, влияют на российскую экономику и постоянно ужесточаются, главной цели данные ограничения всё равно не достигли.
Как ранее отметил президент России Владимир Путин, российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.