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Широв: Запад использует санкции против России скорее как информационный повод

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Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что новые антироссийские санкции важны для западных стран скорее как информационный повод для демонстрации поддержки украинских властей.
Широв: Запад использует санкции против России скорее как информационный повод
  • AP
  • © Francisco Seco

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что ЕС продолжает поддерживать Украину», — выразил мнение Широв.

Он указал, что, хотя санкции, безусловно, влияют на российскую экономику и постоянно ужесточаются, главной цели данные ограничения всё равно не достигли.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.

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