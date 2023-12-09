Широв: Запад использует санкции против России скорее как информационный повод

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что новые антироссийские санкции важны для западных стран скорее как информационный повод для демонстрации поддержки украинских властей.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Каждый новый раунд санкций важен для них не с точки зрения результата, а как информационный повод, демонстрирующий, что ЕС продолжает поддерживать Украину», — выразил мнение Широв.

Он указал, что, хотя санкции, безусловно, влияют на российскую экономику и постоянно ужесточаются, главной цели данные ограничения всё равно не достигли.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.