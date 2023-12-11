Число погибших при ударах Израиля в Газе превысило 18 тысяч

Число погибших в результате ударов Израиля в секторе Газа превысило 18 тыс., говорится в сообщении Минздрава анклава.

Также сообщается о 49,6 тыс. раненых, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал «Сада аль-Баляд».

Кроме того, стало известно, что число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 102.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, Вашингтон выступает против этого.