RT в Telegram
Подпишись

Число погибших при ударах Израиля в Газе превысило 18 тысяч

Короткая ссылка
Число погибших в результате ударов Израиля в секторе Газа превысило 18 тыс., говорится в сообщении Минздрава анклава.
Число погибших при ударах Израиля в Газе превысило 18 тысяч
  • Gettyimages.ru

Также сообщается о 49,6 тыс. раненых, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал «Сада аль-Баляд».

Кроме того, стало известно, что число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 102.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, Вашингтон выступает против этого. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить