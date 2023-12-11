Число погибших военных Израиля с начала операции в Газе увеличилось до 102

Число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 102.

Об этом информирует газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«ЦАХАЛ сообщил о гибели четырёх солдат, включая двух резервистов… которые были убиты в ходе боёв в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы в секторе палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, Вашингтон выступает против этого.