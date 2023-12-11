Число погибших военных Израиля с начала операции в Газе увеличилось до 102
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Об этом информирует газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
«ЦАХАЛ сообщил о гибели четырёх солдат, включая двух резервистов… которые были убиты в ходе боёв в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы в секторе палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, Вашингтон выступает против этого.