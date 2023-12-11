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Медведев заявил, что Запад, по сути, вступил в военный конфликт с Россией

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада, по сути, вступили в военный конфликт с Россией.
Медведев заявил, что Запад, по сути, вступил в военный конфликт с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Как отметил Медведев, настоящее время можно назвать бурным и динамичным.

«Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые, по сути, вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев подчеркнул, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас.

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