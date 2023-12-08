Медведев: угроза столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной
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«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — написал он в Telegram.
При этом, подчеркнул Медведев, администрация президента США Джо Байдена занимается примитивным шантажом конгресса и выбивает деньги для «второстепенного государства, находящегося в стадии распада».
В октябре Медведев заявил, что НАТО постоянно наращивает военное присутствие возле России.