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Медведев: угроза столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной

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Угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: угроза столкновения России и НАТО никогда не была такой реальной
  • Gettyimages.ru
  • © Bernd von Jutrczenka/picture alliance

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — написал он в Telegram.

При этом, подчеркнул Медведев, администрация президента США Джо Байдена занимается примитивным шантажом конгресса и выбивает деньги для «второстепенного государства, находящегося в стадии распада».

В октябре Медведев заявил, что НАТО постоянно наращивает военное присутствие возле России

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