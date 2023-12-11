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ЕК 12 декабря утвердит предложение по активам ЦБ России

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Еврокомиссия 12 декабря в ходе заседания коллегии еврокомиссаров утвердит предложение по активам Центрального банка России.
ЕК 12 декабря утвердит предложение по активам ЦБ России
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрим Мамер.

Он уточнил, что будет утверждено предложение по «иммобилизации доходов от активов Центробанка России», передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что ряд стран ЕС не поддержали выдвинутое Испанией предложение использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

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