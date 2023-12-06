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Politico: ЕС не поддержал идею Испании передать Киеву прибыль с активов России

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Ряд стран Европейского союза не поддержали выдвинутое Испанией предложение использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине.
Politico: ЕС не поддержал идею Испании передать Киеву прибыль с активов России
  • Gettyimages.ru
  • © Aldo Pavan

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники. 

Отмечается, что это предложение обсуждалось еврочиновниками в ходе встречи представителей ЕС. По оценкам Испании, прибыль от резервов Банка России к 2027 году может достичь до €17 млрд.

«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, чтобы получить эти деньги», — говорится в публикации.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Так, 1 декабря правительство России в рамках контрсанкций изъяло у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково.

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