Politico: ЕС не поддержал идею Испании передать Киеву прибыль с активов России

Ряд стран Европейского союза не поддержали выдвинутое Испанией предложение использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что это предложение обсуждалось еврочиновниками в ходе встречи представителей ЕС. По оценкам Испании, прибыль от резервов Банка России к 2027 году может достичь до €17 млрд.

«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, чтобы получить эти деньги», — говорится в публикации.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заморозка российских активов за рубежом не повлияет на экономику России, но у Москвы возникают основания для действий в отношении активов стран G7.

Так, 1 декабря правительство России в рамках контрсанкций изъяло у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково.