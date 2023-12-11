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Великобритании создаст службу надзора за соблюдением санкций против России

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Кабмин Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство по делам бизнеса и торговли королевства.

По данным ведомства, служба сможет выписывать штрафы нарушающим законодательство предприятиям, а также передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.

Также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций подготовлен, в него войдёт запрет на импорт алмазов из России.

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