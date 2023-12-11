Великобритании создаст службу надзора за соблюдением санкций против России

Кабмин Великобритании учредит новое подразделение, которое будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций против России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство по делам бизнеса и торговли королевства.

По данным ведомства, служба сможет выписывать штрафы нарушающим законодательство предприятиям, а также передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.

Также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций подготовлен, в него войдёт запрет на импорт алмазов из России.