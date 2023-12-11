Великобритании создаст службу надзора за соблюдением санкций против России
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство по делам бизнеса и торговли королевства.
По данным ведомства, служба сможет выписывать штрафы нарушающим законодательство предприятиям, а также передавать уголовные дела на рассмотрение в управление по налогам и таможенным пошлинам.
Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.
Также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций подготовлен, в него войдёт запрет на импорт алмазов из России.