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Премьер Бельгии: в 12-й пакет санкций войдёт запрет на импорт алмазов из России

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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций подготовлен, в него войдёт запрет на импорт алмазов из России.
Премьер Бельгии: в 12-й пакет санкций войдёт запрет на импорт алмазов из России
  • Gettyimages.ru
  • © Thaisign

«12-й пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семёрки» (G7) представят ограничения на импорт непромышленных алмазов из России к 1 января 2024 года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские компании готовились к введению западных санкций против алмазов из России и отдают себе отчёт о рисках по санкциям против них.

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