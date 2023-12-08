Премьер Бельгии: в 12-й пакет санкций войдёт запрет на импорт алмазов из России

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 12-й пакет антироссийских санкций подготовлен, в него войдёт запрет на импорт алмазов из России.

«12-й пакет санкций подготовлен, он содержит очень важные элементы, такие как запрет российских алмазов на рынках стран G7», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семёрки» (G7) представят ограничения на импорт непромышленных алмазов из России к 1 января 2024 года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские компании готовились к введению западных санкций против алмазов из России и отдают себе отчёт о рисках по санкциям против них.