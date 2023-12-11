Clarín: Милей решил изобразить своих клонированных собак на президентском жезле
Об этом пишет Clarín.
По данным газеты, изображённые на жезле собаки являются клонами мастифа, умершего в 2017 году и ставшего для Милея символом преданности.
«Единственными, кто был рядом со мной в трудные моменты, были моя сестра и Конан», — цитирует аргентинского лидера издание.
Конан — кличка первого мастифа Милея.
Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины.
Также Милей своим первым указом сократил количество министерств в Аргентине до девяти.