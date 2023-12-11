Clarín: Милей решил изобразить своих клонированных собак на президентском жезле

Вручённый в ходе инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея жезл имеет изображение его собак.

Об этом пишет Clarín.

По данным газеты, изображённые на жезле собаки являются клонами мастифа, умершего в 2017 году и ставшего для Милея символом преданности.

«Единственными, кто был рядом со мной в трудные моменты, были моя сестра и Конан», — цитирует аргентинского лидера издание.

Конан — кличка первого мастифа Милея.

Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины.

Также Милей своим первым указом сократил количество министерств в Аргентине до девяти.