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Clarín: Милей решил изобразить своих клонированных собак на президентском жезле

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Вручённый в ходе инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея жезл имеет изображение его собак.

Об этом пишет Clarín.

По данным газеты, изображённые на жезле собаки являются клонами мастифа, умершего в 2017 году и ставшего для Милея символом преданности.

«Единственными, кто был рядом со мной в трудные моменты, были моя сестра и Конан», — цитирует аргентинского лидера издание.

Конан — кличка первого мастифа Милея.

Ранее Милей вступил в должность президента Аргентины.

Также Милей своим первым указом сократил количество министерств в Аргентине до девяти.

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