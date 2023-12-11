FT: почти половина избирателей США считает помощь Украине чрезмерной
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведённого социологами Мичиганского университета.
«Почти половина из 1 тыс. респондентов в США не поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена в отношении помощи Украине», — передаёт ТАСС.
По данным агентства, ещё 27% заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму».
Также отмечается, что 11% считают её недостаточной.
Ранее в FT заявили, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС.
Также президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.