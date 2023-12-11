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FT: почти половина избирателей США считает помощь Украине чрезмерной

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Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведённого социологами Мичиганского университета.

«Почти половина из 1 тыс. респондентов в США не поддерживает политику администрации президента США Джо Байдена в отношении помощи Украине», — передаёт ТАСС.

По данным агентства, ещё 27% заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму».

Также отмечается, что 11% считают её недостаточной.

Ранее в FT заявили, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС.

Также президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.

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