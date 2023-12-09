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FT: Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС

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Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза, пишет газета Financial Times.
FT: Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС
  • AP
  • © Libkos

«Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики», — говорится в публикации. 

Отмечается, что решимость основных партнёров Киева в вопросе финансирования оказалась под вопросом в тот момент, когда Украина больше всего нуждается в долгосрочной и военной поддержке.

Автор статьи напомнил, что американский сенат отклонил попытку Белого дома принять закон о финансовой поддержке Украины в размере $60 млрд. Выделение Еврокомиссией €50 млрд для Киева также оказалось под вопросом.

Украина перестала быть чем-то особенным для Запада, резюмирует обозреватель.

Ранее американские журналисты предположили, что нежелание США помогать Украине может быть связано с большими потерями западной техники.

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