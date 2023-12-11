Al Jazeera: «Исламский джихад» атаковал 13 солдат Израиля в районе Шеджаия

Бригады «Аль-Кудс», являющиеся военным крылом палестинской группировки «Исламский джихад», заявили, что в ходе атаки на дом в районе Шеджаия в секторе Газа были убиты или ранены 13 израильских солдат, искавших в нём туннель.

Об этом информирует Al Jazeera. «Мы снесли дом в районе Шеджаия, в котором находились более 13 сионистских солдат, которые пытались найти туннель», — передаёт телеканал. Ранее Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить тоннели в Газе. Позже первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если израильские военные начнут затопление туннелей в секторе Газа, они совершат военное преступление.