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Al Jazeera: «Исламский джихад» атаковал 13 солдат Израиля в районе Шеджаия

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Бригады «Аль-Кудс», являющиеся военным крылом палестинской группировки «Исламский джихад», заявили, что в ходе атаки на дом в районе Шеджаия в секторе Газа были убиты или ранены 13 израильских солдат, искавших в нём туннель.

Об этом информирует Al Jazeera.

«Мы снесли дом в районе Шеджаия, в котором находились более 13 сионистских солдат, которые пытались найти туннель», — передаёт телеканал.

Ранее Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить тоннели в Газе.

Позже первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если израильские военные начнут затопление туннелей в секторе Газа, они совершат военное преступление.

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