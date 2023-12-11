Al Jazeera: «Исламский джихад» атаковал 13 солдат Израиля в районе Шеджаия
Об этом информирует Al Jazeera.
«Мы снесли дом в районе Шеджаия, в котором находились более 13 сионистских солдат, которые пытались найти туннель», — передаёт телеканал.
Ранее Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить тоннели в Газе.
Позже первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, если израильские военные начнут затопление туннелей в секторе Газа, они совершат военное преступление.