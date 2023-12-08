Полянский: затопление туннелей в секторе Газа будет военным преступлением
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По его словам, военные преступления в регионе «идут по нарастающей».
«В последние дни распространилась шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой. Согласно общедоступной информации, ЦАХАЛ уже выстроил систему труб и насосов, предназначенных для закачивания морской воды, и в настоящее время обсуждает с США практическую возможность такого затопления: хватит ли воды, позволит ли «топография» тоннелей и так далее. Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением», — сказал дипломат.
В конце октября американский журналист Сеймур Херш предположил, что Израиль рассматривает возможность затопления «обширной системы» тоннелей ХАМАС перед тем, как направлять туда собственные войска.