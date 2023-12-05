WSJ: Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить тоннели в Газе

Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить морской водой систему тоннелей палестинского движения ХАМАС под сектором Газа.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, система из пяти насосов расположена недалеко от лагеря беженцев «Аш-Шати» на севере анклава.

Отмечается, что она может за несколько недель затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря.

При этом подчёркивается, что власти Израиля пока не утвердили её применение, как и не отказались от плана.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении около 500 шахт, ведущих к тоннелям ХАМАС в Газе.

Также ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе.