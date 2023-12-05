WSJ: Израиль установил насосы, с помощью которых может затопить тоннели в Газе
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, система из пяти насосов расположена недалеко от лагеря беженцев «Аш-Шати» на севере анклава.
Отмечается, что она может за несколько недель затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря.
При этом подчёркивается, что власти Израиля пока не утвердили её применение, как и не отказались от плана.
Ранее в ЦАХАЛ заявили об уничтожении около 500 шахт, ведущих к тоннелям ХАМАС в Газе.
Также ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе.