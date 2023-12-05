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ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе

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Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа.

«Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжают расширять свои наземные операции», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хагари, сегодня израильские истребители нанесли удар по всей территории сектора Газа.

«Это были очень значимые, точные и основанные на данных разведки удары», — сказал бригадный генерал.

Ранее корреспондент RT Мансур Шуман стал свидетелем удара ЦАХАЛ по центру города Хан-Юнис.

Также в Al Mayadeen сообщали, что израильская армия ведёт интенсивный артобстрел сектора Газа.

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