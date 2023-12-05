ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе
«Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжают расширять свои наземные операции», — цитирует его РИА Новости.
По словам Хагари, сегодня израильские истребители нанесли удар по всей территории сектора Газа.
«Это были очень значимые, точные и основанные на данных разведки удары», — сказал бригадный генерал.
Ранее корреспондент RT Мансур Шуман стал свидетелем удара ЦАХАЛ по центру города Хан-Юнис.
Также в Al Mayadeen сообщали, что израильская армия ведёт интенсивный артобстрел сектора Газа.