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Al Mayadeen: израильская армия ведёт интенсивный артобстрел сектора Газа

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Армия обороны Израиля ведёт интенсивный артиллерийский обстрел и наносит удары по больницам в секторе Газа.

Об этом информирует Al Mayadeen.

По данным телеканала, масштабной бомбардировке подверглись не менее 14 больниц в секторе Газа, расположенных в основном на севере региона.

Кроме того, отмечается, что в результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар. В результате инцидента несколько человек погибли и получили ранения.

Ранее Израиль заявил о переходе к активным боевым действиям на юге сектора Газа.

Позже в ЦАХАЛ заявили, что действуют против ХАМАС по всему сектору Газа.

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