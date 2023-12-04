Al Mayadeen: израильская армия ведёт интенсивный артобстрел сектора Газа
Об этом информирует Al Mayadeen.
По данным телеканала, масштабной бомбардировке подверглись не менее 14 больниц в секторе Газа, расположенных в основном на севере региона.
Кроме того, отмечается, что в результате попадания снаряда в заправочную станцию в районе Аль-Туффа вспыхнул пожар. В результате инцидента несколько человек погибли и получили ранения.
Ранее Израиль заявил о переходе к активным боевым действиям на юге сектора Газа.
Позже в ЦАХАЛ заявили, что действуют против ХАМАС по всему сектору Газа.