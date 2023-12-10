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Аэропорт Пулково принял первый рейс из Тбилиси

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению полётов по маршруту Тбилиси — Санкт-Петербург — Тбилиси.
Аэропорт Пулково принял первый рейс из Тбилиси

Как сообщил аэропорт Пулково, рейсы в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям.

«Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Тбилиси, путешественники могут открыть для себя более 10 международных направлений», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Летом российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске с 10 июля прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

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