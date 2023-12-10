Аэропорт Пулково принял первый рейс из Тбилиси
Как сообщил аэропорт Пулково, рейсы в столицу Грузии будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям.
«Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Тбилиси, путешественники могут открыть для себя более 10 международных направлений», — сообщила пресс-служба аэропорта.
Летом российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске с 10 июля прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси.
25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.