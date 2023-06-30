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Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля

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Российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске с 10 июля прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси.
Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

«Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси», — говорится в релизе.

Отмечается, что полёт будет длиться 3 часа 40 минут.

Билеты уже можно приобрести.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.

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