Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля
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- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.
«Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси», — говорится в релизе.
Отмечается, что полёт будет длиться 3 часа 40 минут.
Билеты уже можно приобрести.
Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси.
25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.