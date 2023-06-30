Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля

Российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске с 10 июля прямых рейсов из Москвы в грузинский город Кутаиси.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

«Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси», — говорится в релизе.

Отмечается, что полёт будет длиться 3 часа 40 минут.

Билеты уже можно приобрести.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы через Тбилиси.

25 мая Georgian Airways начала продажу билетов из Москвы в Париж и Вену через Тбилиси.