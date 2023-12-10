Глава оппозиции ФРГ: лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу
- РИА Новости
Мерц высказал мнение о том, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам позволило бы сэкономить на фоне фискального кризиса. В качестве одной из возможностей он назвал интеграцию беженцев в рынок труда.
«Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть украинцев работает?» — цитирует его портал Focus-online.
Ранее стало известно о решении правительства Норвегии урезать детские пособия для украинских беженцев.