Глава оппозиции ФРГ: лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу

Проживающие в ФРГ украинские беженцы не спешат устраиваться на работу. По словам главы оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, лишь пятая их часть трудоустроилась.

Мерц высказал мнение о том, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам позволило бы сэкономить на фоне фискального кризиса. В качестве одной из возможностей он назвал интеграцию беженцев в рынок труда.

«Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть украинцев работает?» — цитирует его портал Focus-online.

Ранее стало известно о решении правительства Норвегии урезать детские пособия для украинских беженцев.