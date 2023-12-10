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Глава оппозиции ФРГ: лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу

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Проживающие в ФРГ украинские беженцы не спешат устраиваться на работу. По словам главы оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, лишь пятая их часть трудоустроилась.
Глава оппозиции ФРГ: лишь пятая часть украинских беженцев нашла работу
  • РИА Новости

Мерц высказал мнение о том, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам позволило бы сэкономить на фоне фискального кризиса. В качестве одной из возможностей он назвал интеграцию беженцев в рынок труда.

«Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть украинцев работает?» — цитирует его портал Focus-online.

Ранее стало известно о решении правительства Норвегии урезать детские пособия для украинских беженцев.

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