RT в Telegram
Подпишись

Норвегия урезала детские пособия для украинских беженцев

Короткая ссылка
Правительство Норвегии урезало выплату детских пособий для украинских беженцев.

Информация об этом появилась на сайте норвежского правительства.

Отмечается, что правительство намерено отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту.

Кроме того, будут ограничены возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией, а также сокращено использование гостиниц в качестве пунктов приёма.

Ранее в FT заявили, что у Ирландии больше нет возможности размещать беженцев с Украины.

Также сообщалось, что почти половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить