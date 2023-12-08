Норвегия урезала детские пособия для украинских беженцев
Информация об этом появилась на сайте норвежского правительства.
Отмечается, что правительство намерено отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту.
Кроме того, будут ограничены возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией, а также сокращено использование гостиниц в качестве пунктов приёма.
Ранее в FT заявили, что у Ирландии больше нет возможности размещать беженцев с Украины.
Также сообщалось, что почти половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта.