Норвегия урезала детские пособия для украинских беженцев

Правительство Норвегии урезало выплату детских пособий для украинских беженцев.

Информация об этом появилась на сайте норвежского правительства.

Отмечается, что правительство намерено отменить выплату задним числом детских пособий за первый год пребывания в королевстве беженцам, получившим в Норвегии временную коллективную защиту.

Кроме того, будут ограничены возможности совершать поездки между Украиной и Норвегией, а также сокращено использование гостиниц в качестве пунктов приёма.

Ранее в FT заявили, что у Ирландии больше нет возможности размещать беженцев с Украины.

Также сообщалось, что почти половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта.