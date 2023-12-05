FT: у Ирландии больше нет возможности размещать беженцев с Украины

Власти Ирландии заявили об отсутствии у страны возможности продолжать размещать в стране беженцев, особенно украинских. Причиной является отсутствие жилья для прибывших.

Об этом сообщила газета Financial Times.

«Несмотря на все усилия по поиску любого пригодного жилья, (правительство. — RT) в настоящее время не в состоянии предоставить его всем», — говорится в заявлении Министерства интеграции Ирландии.

Уточняется, что в настоящий момент жильё в стране предоставлено 100 тыс. беженцев, из которых три четверти приходится на выходцев с Украины.

Вместе с этим власти заверили, что беженцам всё так же будут предоставлять палатки и спальные мешки, чтобы они могли спать на улице, а также возможность помыться горячей водой.

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии в связи с «невыносимыми условиями проживания».