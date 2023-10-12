Daily Mail: беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии

Беженцы с Украины устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии в связи с «невыносимыми условиями проживания».

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы высказали своё недовольство «ужасными» условиями, в которых им пришлось жить», — говорится в публикации.

Как пишет издание, украинские беженцы устроили скандал из-за «паразитов» в отеле, а также из-за того, что их кормят «только наггетсами и картошкой фри».

Ранее стало известно, что жители Словакии опасаются наплыва мигрантов в страну и демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.