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Daily Mail: беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии

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Беженцы с Украины устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Шотландии в связи с «невыносимыми условиями проживания».
Daily Mail: беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии
  • Gettyimages.ru
  • © davit85

Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы высказали своё недовольство «ужасными» условиями, в которых им пришлось жить», — говорится в публикации.

Как пишет издание, украинские беженцы устроили скандал из-за «паразитов» в отеле, а также из-за того, что их кормят «только наггетсами и картошкой фри».

Ранее стало известно, что жители Словакии опасаются наплыва мигрантов в страну и демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.

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