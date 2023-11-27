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DR: почти половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

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Почти половина беженцев с Украины хотят остаться в Дании даже в случае окончания боевых действий на родине.

Об этом информирует Danmarks Radio.

По данным датской телерадиокомпании, соответствующее желание выразили 49,5% украинских беженцев.

Отмечается, что нежелание украинцев возвращаться домой может быть связано с тем, что многие из них уже успели наладить в Дании новую жизнь.

«Мы видим целую группу, которая обосновалась и пустила корни в обществе», — говорится в сообщении.

Ранее в KI заявили, что в образовательном уровне украинцев возник провал из-за «утечки мозгов».

Также сообщалось, что украинец попросил у американцев $330 тыс. на открытие пекарни.

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