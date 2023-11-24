KI: в образовательном уровне украинцев возник провал из-за «утечки мозгов»

Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов», а в образовательном уровне населения возник провал.

С таким заявлением выступили обозреватели— Kyiv Independent.

«Множество образованных людей... собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», — говорится в статье.

Кроме того, в издании отметили, что доля людей с высшим образованием среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины.

Ранее общественник Сергей Моисеев заявил, что за 10 лет после «майдана» Украина деградировала.

Также сообщалсь, что Белоруссия приостановила признание документов об образовании с Украиной.