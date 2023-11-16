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MDN: украинец попросил у американцев $330 тысяч на открытие пекарни

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Украинский беженец Сергей переехал вместе с супругой в США и попросил у американцев $330 тыс. на открытие пекарни и кофейни.

Об этом сообщил обозреватель Midland Daily News Дэн Чок.

По словам журналиста, до переезда в США Сергей управлял пятью ресторанами на Украине.

Как сообщили в газете, сегодня мужчина намерен собрать $165 тыс. на покупку здания под заведение и ещё такую же сумму на его ремонт.

При этом представитель одной из благотворительных организаций Индира Оскварек сообщила, что в Мидленде было найдено подходящее помещение и теперь необходимо собрать нужную сумму.

«Было бы замечательно подарить им в качестве рождественского подарка», — сказала Оскварек.

Ранее власти Норвегии пообещали выплачивать $1,5 тыс. покидающим страну украинцам.

Также глава ирландского правительства Лео Варадкар заявил, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.

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