MDN: украинец попросил у американцев $330 тысяч на открытие пекарни
Об этом сообщил обозреватель Midland Daily News Дэн Чок.
По словам журналиста, до переезда в США Сергей управлял пятью ресторанами на Украине.
Как сообщили в газете, сегодня мужчина намерен собрать $165 тыс. на покупку здания под заведение и ещё такую же сумму на его ремонт.
При этом представитель одной из благотворительных организаций Индира Оскварек сообщила, что в Мидленде было найдено подходящее помещение и теперь необходимо собрать нужную сумму.
«Было бы замечательно подарить им в качестве рождественского подарка», — сказала Оскварек.
Ранее власти Норвегии пообещали выплачивать $1,5 тыс. покидающим страну украинцам.
Также глава ирландского правительства Лео Варадкар заявил, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.