Cubadebate: на Кубе задержали мужчину из США по подозрению в подготовке терактов
Об этом информирует портал Cubadebate.
Как передаёт ТАСС, он приехал на водном мотоцикле из штата Флорида на северное побережье провинции Матансас.
Правоохранительные органы изъяли у него оружие.
Уточняется, что мужчина контактировал с людьми, в отношении которых заведены уголовные дела по обвинению в планировании, организации и финансировании террористических актов против Кубы.
8 декабря на Филиппинах сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Государственном университете острова Минданао в городе Марави.