Cubadebate: на Кубе задержали мужчину из США по подозрению в подготовке терактов

На Кубе задержали гражданина республики, который проживал в Соединённых Штатах и прибыл на остров с целью вербовки группы для совершения терактов.

Об этом информирует портал Cubadebate.

Как передаёт ТАСС, он приехал на водном мотоцикле из штата Флорида на северное побережье провинции Матансас.

Правоохранительные органы изъяли у него оружие.

Уточняется, что мужчина контактировал с людьми, в отношении которых заведены уголовные дела по обвинению в планировании, организации и финансировании террористических актов против Кубы.

8 декабря на Филиппинах сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Государственном университете острова Минданао в городе Марави.