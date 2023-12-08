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Полиция задержала подозреваемого во взрывах в университете на Филиппинах

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На Филиппинах сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Государственном университете острова Минданао в городе Марави.
Полиция задержала подозреваемого во взрывах в университете на Филиппинах
  • AP
  • © Froilan Gallardo

Как сообщает Manila Times, задержанным является Джафар Гамо Султан.

В настоящий момент его связи с какой-либо террористической группировкой пока не установлены, при этом в полиции заявили, что Султан был одним из участников теракта 3 декабря.

Султана задержали по показаниям свидетелей и данным следователей полиции.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время мессы возросло до 11.

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