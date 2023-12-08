Полиция задержала подозреваемого во взрывах в университете на Филиппинах
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Как сообщает Manila Times, задержанным является Джафар Гамо Султан.
В настоящий момент его связи с какой-либо террористической группировкой пока не установлены, при этом в полиции заявили, что Султан был одним из участников теракта 3 декабря.
Султана задержали по показаниям свидетелей и данным следователей полиции.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в спортзале университета на юге Филиппин во время мессы возросло до 11.