Тайвань зафиксировал приближение 12 летательных аппаратов и семи кораблей Китая

ВС Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 летательных аппаратов и семи кораблей Народно-освободительной армии КНР (НОАК).

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что четыре летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от него.

Речь идёт о противолодочном самолёте Y-8 и трёх истребителях J-16.

Как говорится в материале, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

4 октября Вооружённые силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 29 летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся заявил, что НОАК никогда не позволит острову Тайвань отделиться от КНР.