NYT: поддержка Украины висит на волоске из-за действий Байдена

Газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что американская военная поддержка украинских властей «висит на волоске» из-за действий президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

По мнению издания, Байден спровоцировал республиканцев на дискуссии по ситуации на границе США, когда решил добавить в направляемый в конгресс запрос о помощи Украине и Израилю пункт о выделении дополнительных денег на обеспечение безопасности на границе с Мексикой.

Предполагалось, что это станет «сладкой пилюлей», которая задобрит республиканцев и даст их поддержку, однако это побудило их «требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе».

В итоге даже Демократическая партия разделилась в мнениях по этому вопросу.

Теперь же Байдену предстоит решить, на какие уступки можно пойти для разблокирования помощи Украине и Израилю. И в этой ситуации, по мнению автора материала, военная поддержка украинских властей «висит на волоске».

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.