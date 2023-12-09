Офицер США Дэвис: мощь российского ВПК заставит Украину пойти на переговоры

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner, что возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России вынудят американскую и украинскую сторону пойти на переговоры.

По его словам, контрнаступление Украины полностью провалилось и любое новое постигнет такая же судьба, так как «российская армия стала ещё сильнее, чем раньше».

«И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше», — сказал эксперт.

По мнению офицера в отставке, Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путём переговоров. Он подчеркнул, что не важно, сколько средств США уже выделили украинским властям и сколько дадут ещё, — это не поможет Киеву.



«И это не закончит войну. Нам нужно сделать что-то другое», — отметил Дэвис, призвав власти отказаться от выделения оружия больше, чем необходимо Украине чисто для защиты.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.