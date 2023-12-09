France 24: украинцы находятся в состоянии шока из-за возможной потери помощи США
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- © Alex Babenko
Об этом сообщает France 24.
«Люди... опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения Соединёнными Штатами поддержки, другие союзники Киева последуют их примеру», — заявил корреспондент телеканала.
Журналист отмечает, что украинцы понимают бесперспективность продолжения борьбы без помощи извне, в частности американской. В связи с этим обширная часть жителей Украины, по словам корреспондента, находятся в состоянии отрицания и шока. Это приводит к тому, что определённая часть украинцев начинает злиться и винить в происходящем США и Запад.
Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.