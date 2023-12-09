Жители Украины находятся в состоянии постоянного страха, так как опасаются, что Соединённые Штаты прекратят оказывать помощь украинским военным, а после этого от ВСУ отвернутся и другие западные страны.

Об этом сообщает France 24.

«Люди... опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения Соединёнными Штатами поддержки, другие союзники Киева последуют их примеру», — заявил корреспондент телеканала.

Журналист отмечает, что украинцы понимают бесперспективность продолжения борьбы без помощи извне, в частности американской. В связи с этим обширная часть жителей Украины, по словам корреспондента, находятся в состоянии отрицания и шока. Это приводит к тому, что определённая часть украинцев начинает злиться и винить в происходящем США и Запад.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.